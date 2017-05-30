В Новокузнецке 20 многодетных семей получили бесплатно по паре овец

Полуторагодовалых животных им привезли из д. Саратовка Гурьевского района.

В ближайшее время по паре овец будут доставлены на подворья еще 15-ти семей новокузнечан.

Всего же в 2017 году уже более 100 семей кузбассовцев получили по барану и ярке, еще 400-м животные будут розданы в ближайшее время.

Обязательным условием участия в акции стало наличие условий для круглогодичного содержания скота. Предполагается, что в будущем за счёт приплода от барана и ярки такие семьи смогут развивать своё хозяйство. Овцы выращиваются в течение полугода, поэтому получатели меры поддержки смогут обеспечить себя в короткие сроки вкусным и питательным мясом, шерстью и другими продуктами овцеводства.