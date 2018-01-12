В Новокузнецке 56-летняя женщина убила своего молодого сожителя

Завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летней жительницы Куйбышевского района Новокузнецка, обвиняемой в умышленном убийстве.

По версии следствия, между сожителями, которые распивали спиртное, произошла ссора. В качестве аргумента дама выбрала нож, которым несколько раз ударила своего 38-летнего сожителя.

Мужчина пытался отбить удары, однако одно ранение она все же нанесла в область сердца, в результате чего он скончался на месте.

В ходе предварительного следствия обвиняемая попыталась убедить следователя, что защищалась от потерпевшего. Однако были добыты неопровержимые доказательства умышленных действий обвиняемой, а также экспертами-психиатрами исключена версия обвиняемой о действиях в состоянии аффекта.