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В Новокузнецке 56-летняя женщина убила своего молодого сожителя

Завершено расследование уголовного дела  в отношении 56-летней жительницы Куйбышевского района Новокузнецка, обвиняемой в умышленном убийстве.

По версии следствия, между сожителями, которые распивали спиртное, произошла ссора. В качестве аргумента дама выбрала нож, которым несколько раз ударила своего 38-летнего сожителя.

Мужчина пытался отбить удары, однако одно ранение она все же нанесла в область сердца, в результате чего он скончался на месте.

В ходе предварительного следствия обвиняемая попыталась убедить следователя, что защищалась от потерпевшего. Однако были добыты неопровержимые доказательства умышленных действий обвиняемой, а также экспертами-психиатрами исключена версия обвиняемой о действиях в состоянии аффекта. 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
12/01/2018
Происшествия
Новокузнецк
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Новости Кузбасса

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