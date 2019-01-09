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В Новокузнецке автомобилист избил дворника

В Новокузнецке задержали автолюбителя, избившего дворника в ходе конфликта.

59-летний мужчина с гематомой на лице обратился к медикам за помощью. Как выяснилось,он работает дворником и убирая двор дома на улице Дружбы, он сделал замечание владельцу иномарки, который припарковал машину так, что заблокировал подход к мусорным контейнерам. В ходе словесного конфликта водитель ударил его по лицу, после чего скрылся на автомобиле. В настоящее время пациент госпитализирован.

Полицейские установили и задержали водителя, им оказался 21-летний новокузнечанин, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

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kuzbassnews.ru
09/01/2019
Происшествия
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