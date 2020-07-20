В Новокузнецке благоустроили три спортивных объекта и зону отдыха

Кондукторы в Новокузнецке исчезнут, их заменят валидаторы Современные автобусы для Новокузнецка будут оснащены валидаторами для безналичной оплаты проезда,...

Очаг коронавирусной инфекции возник в кемеровской колонии В областном центре выявили очаг распространения COVID-19 в исправительной колонии. Люди также...

Трое кузбассовцев спасли двух тонувших в реке девушек 20 июля 2020 года в три часа дня на реке Кондома (между пляжами «Черёмушки» и «Водный») плавали две...