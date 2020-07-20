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В Новокузнецке благоустроили три спортивных объекта и зону отдыха

В четырех районах Новокузнецка обновили общественные территории, предложенные жителями на конкурс проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс — твоя инициатива».

В Куйбышевском районе открыли универсальную детскую спортивную площадку, в Орджоникидзевском районе установили хоккейную коробку, в Новоильинском районе по адресу проспект Архитекторов, 74 отремонтировали спортивную площадку, в Кузнецком районе на улице Ленина организовали зону отдыха.

 

Общество
Спорт
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
05/08/2020
Общество
Спорт
Новокузнецк
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