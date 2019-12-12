В Новокузнецке бойцы Росгвардии по горячим следам задержали пару рецидивистов, напавших на пенсионера

В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» с охраняемой квартиры на улице Новоселов. Незамедлительно на охраняемый объект прибыла группа задержания.

Местный житель рассказал стражам правопорядка, что из окна своего жилища видел, как во дворе неизвестные напали на пенсионера. Горожанин указал направление, в котором скрылись подозреваемые. В ходе поисков бойцы Росгвардии задержали ранее судимых 36-летнего налетчика и его 38‑летнюю спутницу.

Установленные во дворе камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на пенсионера. Во дворе злоумышленники начали приставать к 69-летнему горожанину, забрали золотое кольцо, а также нанесли побои.

Для пострадавшего стражи правопорядка вызвали бригаду медиков, а подозреваемых передали полицейским. Похищенное имущество возращено законному владельцу.