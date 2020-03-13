В Новокузнецке бойцы Росгвардии по горячим следам задержали похитителей мясных деликатесов

В вечернее время в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в городской гипермаркет. Работники магазина пояснили, что по камерам видеонаблюдения заметили двух посетителей, которое продолжительное время выбирали товар в отделе мясной продукции. Спрятав продукты питания под одежду, молодые люди решили их вынести мимо кассы. На выходе сотрудники охраны магазина попытались остановить злоумышленников, но им удалось скрыться, разбежавшись в разные стороны.

Установив приметы подозреваемых, к их поиску приступили два экипажа Росгвардии. Спустя время стражи правопорядка по горячим следам задержали похитителей. Ими оказались местные жители 19 и 17 лет. Самый младший из них оказался ранее судимый за имущественные преступления. Добычей злоумышленников стали более 10 килограммов мясных деликатесов общей стоимостью около 6 000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали подозреваемых правоохранителям.