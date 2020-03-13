Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке бойцы Росгвардии по горячим следам задержали похитителей мясных деликатесов

    В вечернее время в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в городской гипермаркет. Работники магазина пояснили, что по камерам видеонаблюдения заметили двух посетителей, которое продолжительное время выбирали товар в отделе мясной продукции. Спрятав продукты питания под одежду, молодые люди решили их вынести мимо кассы. На выходе сотрудники охраны магазина попытались остановить злоумышленников, но им удалось скрыться, разбежавшись в разные стороны.

    Установив приметы подозреваемых, к их поиску приступили два экипажа Росгвардии. Спустя время стражи правопорядка по горячим следам задержали похитителей. Ими оказались местные жители 19 и 17 лет. Самый младший из них оказался ранее судимый за имущественные преступления. Добычей злоумышленников стали более 10 килограммов мясных деликатесов общей стоимостью около 6 000 рублей.

    Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали подозреваемых правоохранителям.  

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
13/03/2020
Происшествия
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Самолет, летевший из Иркутска в Москву, экстренно сел в Кемерове
Лайнер компании S7, летевший из Иркутска в Москву, экстренно сел в Кемерове из-за плохого...
Сергей Лавров оценил важность Кузбасса для России
На встречу приехал губернатор области Сергей Цивилёв и многие другие представители федеральных и...
Кузбассовец предложил перенести несколько министерств в Новокузнецк
Активист новокузнецкого движения «Сила Кузбасса» выдвинул предложение о переносе части региональных...
Реконструкция Бызовского шоссе выходит на новый этап
Напомним, реконструкция Бызовского шоссе началась осенью прошлого года. Также сообщалось, что по...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus