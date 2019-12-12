В Новокузнецке бойцы Росгвардии почтили память сослуживцев, погибших в ходе локальных конфликтов

В Новокузнецке у мемориального комплекса «Черный тюльпан» прошел торжественный митинг, посвященный памяти погибших при исполнении воинского и служебного долга в ходе контртеррористической операции в Чеченской республике. 11 декабря исполнилось 25 лет со дня начала одного из самых кровопролитных конфликтов в истории современной России - Первой чеченской кампании.

Почтить память воинов-новокузнечан пришли участники тех событий, родные и близкие погибших, а также неравнодушные горожане. В мероприятии приняли участие также бойцы новокузнецкого ОМОН кузбасской Росгвардии, которые одними из первых отправились в район боевых действий.

В феврале 1995 года сводный отряд милиции особого назначения из Кемеровской области понес самые тяжелые потери. При исполнении служебного долга погибли 24 омоновца из Новокузнецка и Прокопьевска. За проявленный героизм они посмертно были награждены орденами Мужества.

В память о павших сослуживцах бойцы Росгвардии произвели троекратный оружейный залп и возложили цветы к мемориальному комплексу.