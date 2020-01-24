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В Новокузнецке бойцы Росгвардии пополнили банк донорской крови

 В южной столице Кузбасса к бойцам ОМОН обратились работники  новокузнецкого филиала кемеровского областного центра крови. Медики призвали спецназовцев полнить запасы донорской крови, тем самым помочь нуждающимся горожанам.

 Работники медицинского учреждения отметили, что в настоящий момент в центре крайне нуждаются в компонентах крови. Донорами от Росгвардии стали 38 бойцов. Благодаря сотрудникам спецподразделения городской банк пополнился на восемнадцать литров крови.

 Медики выразили благодарность отзывчивым омоновцам и призвали горожан последовать их примеру.

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kuzbassnews.ru
24/01/2020
Здоровье
Общество
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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