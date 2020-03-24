В Новокузнецке бойцы Росгвардии задержали двух молодых людей, которые избили мужчину в баре

В ночное время в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в городской бар. На месте происшествия стражи правопорядка задержали молодых людей 20 и 22 лет с признаками алкогольного опьянения.

Росгвардейцы выяснили, что у задержанных произошел с одним из посетителе заведения конфликт, который перерос в драку. По предварительной информации, 22-летний новокузнечанин разбил стеклянную кружку об голову оппонента, а затем осколком поранил ему руку. Работники бара разняли конфликтующих, после чего нажали тревожную кнопку.

Бойцы вызвали на место происшествия бригаду медиков и до их прибытия оказали 33-летнему пострадавшему помощь. Мужчина был госпитализирован.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных новокузнечан правоохранителям.