В Новокузнецке бойцы Росгвардии задержали двух молодых людей, которые избили мужчину в баре

В ночное время в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в городской бар. На месте происшествия стражи правопорядка задержали молодых людей 20 и 22 лет с признаками алкогольного опьянения.
Росгвардейцы выяснили, что у задержанных произошел с одним из посетителе заведения конфликт, который перерос в драку. По предварительной информации, 22-летний новокузнечанин разбил стеклянную кружку об голову оппонента, а затем осколком поранил ему руку. Работники бара разняли конфликтующих, после чего нажали тревожную кнопку.
Бойцы вызвали на место происшествия бригаду медиков и до их прибытия оказали 33-летнему пострадавшему помощь. Мужчина был госпитализирован.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных новокузнечан правоохранителям.
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