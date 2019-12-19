В Новокузнецке бойцы Росгвардии задержали нетерпеливого покупателя, который грозил ножом продавцу

Утром в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога», поступивший из сетевого магазина по улице Беланана.

Стражам правопорядка 23-летний работник торговой точки рассказал, что один из клиентов угрожал ему ножом. По словам молодого человека, покупатель с признаками алкогольного опьянения начал выражаться нецензурной бранью в адрес персонала магазина. Дебошира возмутило пребывание в очереди. Продавец попросил нарушителя общественного порядка покинуть торговый зал, на что злоумышленник достал нож и начал угрожать молодому человеку. После нажатия тревожной кнопки работником магазина, дебошир поспешил скрыться.

Экипаж Росгвардии задержал подходящего под описание подозреваемого на улице Павловская. Им оказался 32-летний новокузнечанин. При досмотре у него был обнаружен кухонный нож.

Для дальнейшего разбирательства задержанного бойцы передали правоохранителям.