В Новокузнецке бойцы Росгвардии задержали нетерпеливого покупателя, который грозил ножом продавцу
Утром в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога», поступивший из сетевого магазина по улице Беланана.
Стражам правопорядка 23-летний работник торговой точки рассказал, что один из клиентов угрожал ему ножом. По словам молодого человека, покупатель с признаками алкогольного опьянения начал выражаться нецензурной бранью в адрес персонала магазина. Дебошира возмутило пребывание в очереди. Продавец попросил нарушителя общественного порядка покинуть торговый зал, на что злоумышленник достал нож и начал угрожать молодому человеку. После нажатия тревожной кнопки работником магазина, дебошир поспешил скрыться.
Экипаж Росгвардии задержал подходящего под описание подозреваемого на улице Павловская. Им оказался 32-летний новокузнечанин. При досмотре у него был обнаружен кухонный нож.
Для дальнейшего разбирательства задержанного бойцы передали правоохранителям.
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