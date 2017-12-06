В Новокузнецке бойцы Росгвардии задержали мужчину, который оказался в федеральном розыске

Loading...
Рано утром экипаж Росгвардии Новокузнецкого филиала вневедомственной охраны получил информацию, что сотрудники скорой медицинской помощи не могут осмотреть молодого человека, который долгое время сидит в снегу. Гражданин проявлял агрессию и в нецензурной форме отказывался от помощи.
Прибывшие бойцы Росгвардии помогли медикам осмотреть агрессивного гражданина. За время нахождения в снегу молодой человек не успел получить обморожение.
Перед тем, как отправить пострадавшего домой, бойцы проверили личность гражданина. Им оказался 25-летний новокузнечанин, который находится в федеральном розыске.
Задержанного стражи правопорядка передали сотрудникам полиции.
06/12/2017
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В ходе разбирательства инспектор ПДН выяснила, что в конфликте между мужчиной и женщиной пострадала...
|
Мужчина закрылся в комнате для работы с клиентами в отделении одного из банков, потребовал вызвать...
|
Стражи порядка, проверяя один из магазинов, установили, что 14-летний школьник смог купить 3...
|
Калужская и Ленинградская области и Алтайский край заняли с 8-го по 10-е места соответственно,...