В Новокузнецке бойцы Росгвардии задержали мужчину, который оказался в федеральном розыске

Рано утром экипаж Росгвардии Новокузнецкого филиала вневедомственной охраны получил информацию, что сотрудники скорой медицинской помощи не могут осмотреть молодого человека, который долгое время сидит в снегу. Гражданин проявлял агрессию и в нецензурной форме отказывался от помощи.

Прибывшие бойцы Росгвардии помогли медикам осмотреть агрессивного гражданина. За время нахождения в снегу молодой человек не успел получить обморожение.

Перед тем, как отправить пострадавшего домой, бойцы проверили личность гражданина. Им оказался 25-летний новокузнечанин, который находится в федеральном розыске.

Задержанного стражи правопорядка передали сотрудникам полиции.