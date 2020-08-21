В Новокузнецке бойцы Росгвардии задержали похитителя мороженого

Ранним утром в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сообщение от прохожего, что в городском парке дебоширят неизвестные молодые люди.
На месте происшествия бойцы Росгвардии обнаружили следы взлома киоска с мороженым. Подозреваемые сломали рольставни и пластиковое окно торговой точки, из морозильной камеры были похищены две металлические корзины с продуктами питания. После этого стражи правопорядка приступили к поиску злоумышленников. Неподалеку от места происшествия внимание бойцов привлекли четверо неизвестных. Молодые люди сидели на скамейке для отдыха и ели мороженное, у одного из них на коленях стояла металлическая корзина схожая с похищенными. Заметив экипаж Росгвардии, подозреваемые поспешили скрыться. После непродолжительной погони стражи правопорядка задержали ранее судимого за кражу и грабеж 18-летнего рецидивиста.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали правоохранителям задержанного вместе с информацией о личностях подозреваемых. Сумма ущерба устанавливается.
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