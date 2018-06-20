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В Новокузнецке будут мониторить выбросы гидрофторида

Программу по мониторингу выбросов в атмосферу гидрофторида внедряют в Новокузнецке.

По критериям Росгидромета уровень загрязнения атмосферы в  Новокузнецке последние 5 лет довольно высок. Более 90 % выбросов от общего объема загрязнения атмосферы города составляют выбросы от металлургического производства. Значительными источниками бензапирена являются автотранспорт, котельные, печное отопление частного сектора.

В областной администрации разработан проект комплексного плана мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду Новокузнецка. Предварительный план включает 60 различных мероприятий, одно из которых - мониторинг выбросов в атмосферу.

Специалисты подозревают в выбросах не только крупные промышленные предприятия, но и частный сектор, котельные.

Замеры будут проводиться на границах санитарно-защитных зон крупных котельных и в частном секторе.

Согласно проекту плана выбросы по Новокузнецку к 2024 году должны сократиться на 71,8 тыс. тонн (20,3 %).

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kuzbassnews.ru
20/06/2018
Экология
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Новокузнецк
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