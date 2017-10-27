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В Новокузнецке будут судить мужчину, застрелившего знакомого владельца кафе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации  по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя  Новокузнецка, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, 2 июня текущего года обвиняемый приехал в кафе на территорию Прокопьевского района обсудить с 45-летним владельцем заведения возврат последним денежного долга в сумме более 1 млн рублей.

В беседе собственник кафе разразился в отношении мужчины нецензурной бранью, завязался  словесный конфликт, который закончился тем, что обвиняемый выстрелил владельцу заведения из пистолета в живот.

Тот попытался убежать от злоумышленника и получил еще несколько огнестрельных ранений в спину.

54-летний брат потерпевшего попытался задержать обвиняемого. Однако тот оказал сопротивление и выстрелил мужчине в живот.

Подоспевшие на помощь работники заведения смогли обезоружить злоумышленника, после чего с места преступления он скрылся. Очевидцы вызвали «скорую помощь» и сотрудников полиции.

Потерпевших госпитализировали, однако спасти 45-летнего мужчину не удалось, он скончался. В течение нескольких часов подозреваемый был задержан, он приехал домой и успел постирать одежду.  По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела по изъятому оружию проведена баллистическая экспертиза, которая показала, что пистолет является травматическим, переделанным под боевое оружие. Также обвиняемому проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой обвиняемый признан вменяемым.

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Новокузнецк
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
27/10/2017
Происшествия
Новокузнецк
Прокопьевск
Новости Кузбасса

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