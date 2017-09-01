В Новокузнецке будут судить поджигательницу пианино

В Новокузнецке закончено расследование уголовного дела по статье "Вандализм", в отношении девушки, которая подожгла уличное пианино.

26 июля 2017 года в «Арт-сквере» на улице Кирова в Новокузнецке две неизвестные девушки совершили поджог пианино. Произошедшее было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Поджигательницы были объявлены в розыск.

Через несколько дней в отдел полиции пришла 40-летняя горожанка со своей 17-летней дочерью. Женщина пояснила, что увидела в сети Интернет видеоролик, на котором две девушки подожгли пианино, установленное в «Арт-сквере» на улице Кирова. В одной из злоумышленниц она опознала своего ребенка и приняла решение привести его в полицию.

Инспекторы ПДН опросили несовершеннолетнюю, которая оказалась студенткой одного из местных техникумов. Она рассказала, что всю ночь, пока мама отсутствовала дома, она гуляла с подругой по городу. Девушки пришли в городской сквер, где ее спутница совершила поджог пианино. Сама она в это время снимала происходящее на телефон.

Сотрудники полиции установили вторую участницу происшествия, а также место ее нахождения. 18-летняя безработная горожанка была доставлена в отдел полиции. Стражи порядка установили, что именно она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила поджог пианино. Поджигательница стала фигуранткой уголовного дела.

В настоящее время собранные сотрудниками полиции материалы в отношении обвиняемой направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания штраф в размере до 40 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев.