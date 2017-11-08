В Новокузнецке будут судить водителя, который задним ходом наехал на пенсионерку

Завершено расследование уголовного дел в отношении 29-летнего Новокузнечанина, который в июне 2017 года, двигаясь задним ходом по улице Дружбы, сбил 59-летнюю женщину.

Потерпевшая в бессознательном состоянии была доставлена в больницу. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы, вред здоровью, причиненный новокузнечанке в результате ДТП, был квалифицирован как тяжкий.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что правила дорожного движения нарушили сразу оба участника ДТП. Потерпевшая переходила дорогу в неположенном месте, за что была привлечена к административной ответственности.

Водитель иномарки в ходе следствия свою вину не признал и настаивал на том, что, если бы потерпевшая перешла дорогу по пешеходному переходу, то дорожно-транспортного происшествия не произошло. Однако в ходе следствия было установлено, что к травмированию женщины привело нарушение ПДД обвиняемым. Судебные автотехническая и трасологическая экспертизы, а также следственный эксперимент, показали, что при движении задним ходом, водитель не убедился в безопасности своего маневра, а также в том, что создает помехи другим участникам движения. Он имел возможность своевременно предотвратить наезд на пешехода.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.