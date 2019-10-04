В Новокузнецке бывшему преподавателю вуза назначен штраф в 95 тысяч рублей

Суд признал виновным 32-летнего бывшего преподавателя одного из вузов Новокузнецка, обвиняемого в получении 57 взяток и 55 служебных подлогах.

Обвиняемый получал денежное вознаграждение от студентов за фиктивную сдачу зачетов и экзаменов по предмету «физика». Сумма вознаграждения составляла от 500 до 3 тысяч рублей. В общей сложности незаконным путем обвиняемый заработал получил порядка 114 тысяч рублей.

В ведомость и зачетные книжки преподаватель вносил ложные сведения об оценках. Денежные средства студенты передавали либо лично при встрече, либо перечисляли на банковскую карту обвиняемого. Информация о коррупционном заработке преподавателя стала известна сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Новокузнецку. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено 57 эпизодов преступной деятельности преподавателя. В отношении взяткодателей также были возбуждены уголовные дела.



Судом мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 95 тысяч рублей.

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