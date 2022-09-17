В Новокузнецке директор управляющей компании дисквалифицирован за нарушения лицензионных требований

Прокуратура Куйбышевского района Новокузнецка провела проверку деятельности управляющих организаций на предмет готовности их к отопительному сезону 2022-2023 годов.

Установлено, что одна из управляющих компаний имеет задолженность перед ресурсоснабжающей организацией за горячую воду и тепловую энергию, что в преддверии отопительного сезона может повлечь нарушение прав граждан – добросовестных плательщиков, проживающих в обслуживаемых ею многоквартирных домах.

По данному факту прокуратурой района в отношении директора управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований), материалы проверки направлены в суд для рассмотрения по существу.

Судом требования прокурора удовлетворены, директор управляющей компании признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ и дисквалифицирован сроком на 2 года.

Постановление суда вступило в законную силу.

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