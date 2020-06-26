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В Новокузнецке драгдилер осужден к 7 годам лишения свободы

Центральный районный суд г. Новокузнецка вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 21-летнего местного жителя. Ему инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ - ч. 4 ст. 228.1УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Осенью 2019 года сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Новокузнецку, находясь на маршруте патрулирования, задержали с поличным наркоторговца, который оборудовал в снегу тайники с наркотическими средствами. Полицейские изъяли у него 25 свертков с подготовленным к сбыту наркотическим веществом. Еще три свертка полицейские изъяли в гаражном массиве, где злоумышленник делал так называемые «закладки». Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что это синтетический наркотик «спайс» общей массой около 25 граммов. В отношении драгдилера было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия установлено, что фигурант согласился на незаконный заработок, получив предложение в одном из мессенджеров. Оптовую партию наркотика он должен был распространить на территории города.

Суд, изучив материалы уголовного дела, признал фигуранта виновным и назначил ему 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Кузбасские полицейские настоятельно рекомендуют жителям региона отказываться от поступающих в Сети предложений подработать курьерами по закладке наркотических веществ. Анонимность и безнаказанность, которую обещают наркоторговцы курьерам, являются мнимыми. Сотрудники полиции Кузбасса обладают достаточными возможностями для того, чтобы пресечь бесконтактную торговлю запрещенными веществами, выявить всех участников схемы сбыта и собрать доказательства вины каждого. В качестве максимального наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Полицейские напоминают, что обо всех преступлениях или правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков граждане круглосуточно могут сообщать на телефон доверия управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области: 8-(3842)-58-00-58.

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kuzbassnews.ru
26/06/2020
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