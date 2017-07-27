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В Новокузнецке два грибника отравились метаном в лесу

В Новокузнецке в районе шахты Абашевская два грибника погибли, отравившись метаном.

Тела мужчин были найдены в лесу, в яме, недалеко от шахты.Следователи установили, что накануне трое мужчин отправились за грибами. Они шли друг от друга на расстоянии примерно три метра. На их пути оказалась небольшая воронка из железобетонных конструкций глубиной 2,2 метра. Идущий первым начал в нее спускаться, двое других последовали за ним.

26-летний парень, спускавшийся последним, почувствовал себя плохо, стал задыхаться и терять сознание. Молодой человек сумел выбраться и позвать на помощь. Прибывшие спасатели обнаружили в яме тела мужчин 32 и 33 лет.

Эксперты с помощью газоанализатора установили в яме смертельную концентрацию метана.

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kuzbassnews.ru
27/07/2017
Происшествия
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