В Новокузнецке две девушки подожгли уличное пианино

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Левобережный» по Новокузнецку разыскивают двух девушек, которые 26 июля около 06:30, в «Арт-сквере» подожгли музыкальный инструмент - пианино.

В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», которое влечет максимальное наказание 5 лет лишения свободы.

Приметы подозреваемых:

Девушка, на вид 15-17 лет, рост 160-165 см., волос темный длинный. Была одета: черная футболка «безрукавка» с надписью, выполненной белыми буквами со стороны груди, голубые джинсы, темные кроссовки с розовыми вставками.

Девушка, на вид 15-17 лет, рост 160-165 см., волос темный длинный. Была одета: черная футболка с длинным рукавом, синие джинсы, белые кроссовки. В руках была картина с изображением пейзажа.

Граждан, владеющих информацией о личностях или месте нахождения разыскиваемых, полиция просит сообщить об этом по телефону: 8-(3843)-45-42-52 либо на телефон «02».

Анонимность гарантируется.