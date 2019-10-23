В Новокузнецке двое мужчин пытались вскрыть банкомат кувалдой

Около 03:00 22 октября в дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский» поступило сообщение от работника частной охранной организации о проникновении в магазин, расположенный в поселке Притомский.
Охранник заметил, как неизвестный мужчина покинул торговую точку и скрылся на автомобиле ВАЗ-21099. Камеры видеонаблюдения, установленные в тамбуре магазина, зафиксировали, что двое злоумышленников пытались кувалдой вскрыть корпус терминала, однако безуспешно.
Полицейские обнаружили брошенный на территории Новокузнецкого района автомобиль ВАЗ. Оказалось, несколько дней назад машина была похищена в Центральном районе Новокузнецка.Вскоре задержали и двоих подозреваемых - 23-летнего и 22-летнего жителей города.
Следователем отдела полиции «Орджоникидзевский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ - ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы. Кроме того, в подразделении дознания отдела полиции «Левобережный» по факту хищения автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».
Фото из открытых источников
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