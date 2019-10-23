Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке двое мужчин пытались вскрыть банкомат кувалдой

Около 03:00 22 октября в дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский» поступило сообщение от работника частной охранной организации о проникновении в магазин, расположенный в поселке Притомский.

Охранник заметил, как неизвестный мужчина покинул торговую точку и скрылся на автомобиле ВАЗ-21099. Камеры видеонаблюдения, установленные в тамбуре магазина, зафиксировали, что двое злоумышленников пытались кувалдой вскрыть корпус терминала, однако безуспешно.
Полицейские обнаружили брошенный на территории Новокузнецкого района автомобиль ВАЗ. Оказалось, несколько дней назад машина была похищена в Центральном районе Новокузнецка.Вскоре задержали и двоих подозреваемых - 23-летнего и 22-летнего жителей города.

Следователем отдела полиции «Орджоникидзевский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ - ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы. Кроме того, в подразделении дознания отдела полиции «Левобережный» по факту хищения автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

 

 

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
23/10/2019
Происшествия
Топ
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

К Новому году в Кемерове построят ледяную горку за 600 тысяч
Мэрия Кемерова ищет подрядчика для строительство ледяной горки. Согласно информации на портале...
16-летняя кемеровчанка ушла в гости к подруге и пропала
Дочь не вернулась домой, на звонки не отвечает - с такими словами обратилась в полицию мать 16-...
Сотни новокузнечан остались без света на неопределённый срок
Администрация Новокузнецка рассказала о причине массового отключения света в Орджоникидзевском...
Вооружённый кукри кузбассовец заявился к судебным приставам
В Прокопьевске местный житель обратился к судебным приставам по поводу исполнительных производств в...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus