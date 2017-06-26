В Новокузнецке двухлетняя девочка погибла, упав с пятого этажа

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23 июня в Новокузнецке скончалась двухлетняя девочка, выпавшая из окна пятого этажа.
Малышка находилась дома с мамой. Когда женщина вышла в туалетную комнату, девочка пошла на кухню попить воды. Мать услышала хлопок, сразу зашла в комнату, но дочери не увидела. Выглянув в открытое окно, она увидела, что девочка лежит на земле, и вызвала «скорую помощь».
В крайне тяжелом состоянии ребенок был госпитализирован, однако спасти его не удалось.
26/06/2017
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