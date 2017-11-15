В Новокузнецке «гадалка» похитила у горожанки украшения

В отдел полиции «Новоильинский» в Новокузнецке обратилась 25-летняя продавец одного из магазинов. Женщина сообщила, неизвестная похитила у нее золотые украшения стоимостью 7 500 рублей.

Оказалось, что в магазин пришла цыганка и спросила у сотрудницы заведения, не желает ли та приобрести у нее комплект постельного белья. Получив отказ, дамочка предложила «погадать по руке» и в результате сообщила потерпевшей, будто на ту наложено проклятье. За оказанные магические «услуги» аферистка потребовала ювелирные изделия, пообещав вернуться на следующий день и снять порчу. В результате, вместе с золотыми серьгами и кольцом своей жертвы, злоумышленница скрылась на автомобиле. Обманутая горожанка не дождалась гадалку в условленное время, поняла, что ее обманули, и сообщила о произошедшем в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

Приметы разыскиваемой: цыганская внешность, на вид около 40 лет, невысокого роста, худощавого телосложения, глаза карие, волосы длинные волнистые некачественно окрашенные в рыжий цвет.

Была одета: болоньевая черная куртка длиной ниже бедер, длинная темно-синяя юбка; при себе имела черную сумку-клатч со стразами и ремнем.

Сотрудники полиции просят граждан, владеющих информацией о личности или месте находжения разыскиваемой, сообщить об этом по телефонам: 8-961-707-9477, 8-905-072-5698 либо на телефон «02». Анонимность гарантируется.