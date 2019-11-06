В Новокузнецке пройдет бесплатный практикум для начинающих и действующих социальных проектировщиков
12 ноября в Новокузнецке состоится бесплатный практикум для начинающих и действующих социальных проектировщиков.
Второй проектный интенсив «Создаем. Воплощаем. Оцениваем» организован компаниями ЕВРАЗ и РУСАЛ. Мероприятие проводится в рамках грантового конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей» и социальной программы «Школа городских изменений» компании РУСАЛ.
Образовательная программа направлена на повышение проектной грамотности участников грантовых конкурсов (в процессе создания, воплощения, управления проектами), знакомство с передовым опытом проектного менеджмента, обмен знаниями и технологиями социального проектирования.
К участию приглашаются сотрудники муниципальных организаций и городских администраций, представители НКО, социальные предприниматели, проектные команды, а также активные и неравнодушные жители.
Участие в проектном интенсиве бесплатное. Желающим необходимо зарегистрироваться до 8 ноября по ссылке:
Время проведения: 12 ноября 2019 года с 10:00 до 17:00 в СибГИУ (пр. Бардина, 25, вход со стороны приемной комиссии).
Фото: пресс-служба АКО
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