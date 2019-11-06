Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке пройдет бесплатный практикум для начинающих и действующих социальных проектировщиков

12 ноября в Новокузнецке состоится бесплатный практикум для начинающих и действующих социальных проектировщиков.

Второй проектный интенсив «Создаем. Воплощаем. Оцениваем» организован компаниями ЕВРАЗ и РУСАЛ. Мероприятие проводится в рамках грантового конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей» и социальной программы «Школа городских изменений» компании РУСАЛ.

Образовательная программа направлена на повышение проектной грамотности участников грантовых конкурсов (в процессе создания, воплощения, управления проектами), знакомство с передовым опытом проектного менеджмента, обмен знаниями и технологиями социального проектирования.

К участию приглашаются сотрудники муниципальных организаций и городских администраций, представители НКО, социальные предприниматели, проектные команды, а также активные и неравнодушные жители. 

Участие в проектном интенсиве бесплатное. Желающим необходимо зарегистрироваться до 8 ноября по ссылке: https://tinyurl.com/intensiv-12.

Время проведения: 12 ноября 2019 года с 10:00 до 17:00 в СибГИУ (пр. Бардина, 25, вход со стороны приемной комиссии).

 

 

Фото: пресс-служба АКО

Образование
Общество
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
06/11/2019
Образование
Общество
Топ
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Школа в Кузбассе вошла в сотню лучших по стране
Прокопьевская школа №45 оказалась призёром.
Экс-глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин попросил смягчить наказание
Юрий Мовшин, когда-то возглавлявший ГИБДДД Кузбасса, а теперь отбывающий наказание за ДТП с...
Военнослужащие выстроили кемеровских школьников в живую звезду
Управление Росгвардии Кемеровской области решило организовать необычный флешмоб и привлекло к этому...
Еще один современный скейт-парк появится в Кемерове
35% досталась небольшому скверу «Дружбы народов». Там на пересечение Кузбасского проспекта и...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus