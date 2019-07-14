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В Новокузнецке горел грузовик

В 5.30 утра 14 июля на пульт диспетчера пожарной охраны Новокузнецка поступило сообщение, что на улице Кавказская загорелся частный грузовой автомобиль.

Пожар был локализован в 05:42, ликвидирован - в 05:43, сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Кемеровской области. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 6 человек и 2 единицы техники.

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
14/07/2019
Происшествия
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