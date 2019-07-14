В Новокузнецке горел грузовик

Хоккеист Илья Сорокин приедет в кузбасские шахты с Кубком Гагарина Трофей смогут увидеть жители Междуреченска и Новокузнецка. Посмотреть эту публикацию в Instagram...

В Кузбассе впервые прошёл фестиваль реконструкции об освоении Сибири На территории музея-заповедника "Томская писаница" в Кемеровской области провели первый...

Шахтинцев ожидает облачный день, возможен дождь Днем +26 – +27°C, ночью температура воздуха – +14 – +16°C. В понедельник, 15 июля, в течение суток...