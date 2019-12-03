В Новокузнецке и Прокопьевске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий

Режим «черного неба» объявлен в городах Кузбасса Режим неблагоприятных метеоусловий введен в трех крупнейших городах Кузбасса — в Кемерово,...

В Кузбассе вернули популярный международный автобусный маршрут С 22 декабря в Кузбассе возобновляет работу популярный международный автобусный маршрут Новокузнецк...

177 автомобилей нарушителей эвакуировали с дорог Кемерова в ноябре 177 автомобилей, водители которых нарушили правила парковки, эвакуировали с кемеровских улиц в...