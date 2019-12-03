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В Новокузнецке и Прокопьевске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий

Кемеровская гидрометеостанция по итогам наблюдений объявила с 12:00 2 декабря по 18:00 3 декабря режим  неблагоприятных метеоусловий (НМУ) I  в Новокузнецке и Прокопьевске.

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kuzbassnews.ru
03/12/2019
Общество
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