В Новокузнецке из-за массового забега перекроют улицы

3 и 4 июня в Новокузнецке пройдет ежегодный массовый забег «Дай пять», в связи с чем некоторые участки автомобильных дорог в городе будут перекрыты.

С 12:00 3 июня до 17:00 4 июня будет запрещён проезд на участке от проспекта Металлургов до здания ДК «Кузнецких металлургов».

4 июня с 6:00 до 13:00 будет ограничено движение от перекрёста улицы Кирова и проспекта Металлургов до перекрёстка по улице Кирова и улице Спартака.

4 июня с 10:00 до 13:00 будут запрещены проезд и парковка по улице Кирова от проспекта Металлургов до пересечения с улицей Тольятти (остановка «Орбита»); по проспекту Кузнецкстроевскому от кольца Дома быта до пересечения с проспектом Пионерским; по улице Тольятти вокруг цирка.