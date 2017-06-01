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В Новокузнецке из-за массового забега перекроют улицы

3 и 4 июня в Новокузнецке пройдет ежегодный массовый забег «Дай пять», в связи с чем некоторые участки автомобильных дорог в городе будут перекрыты.

С 12:00 3 июня до 17:00 4 июня будет запрещён проезд на участке от проспекта Металлургов до здания ДК «Кузнецких металлургов».

4 июня с 6:00 до 13:00 будет ограничено движение от перекрёста улицы Кирова и проспекта Металлургов до перекрёстка по улице Кирова и улице Спартака.

4 июня с 10:00 до 13:00  будут запрещены проезд и парковка по улице Кирова от проспекта Металлургов до пересечения с улицей Тольятти (остановка «Орбита»); по проспекту Кузнецкстроевскому от кольца Дома быта до пересечения с проспектом Пионерским; по улице Тольятти вокруг цирка.

Общество
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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
01/06/2017
Общество
Топ
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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