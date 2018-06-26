Комментарии

25 июня в Новокузнецке во время гидравлических испытаний на тепловых сетях на улице Кирова, напротив ТРЦ Сити-Молл, произошёл порыв.
Под фонтан из воды и камней попали припаркованные возле ТРЦ автомобили.
По данным пресс-службы городской администрации, причиной произошедшего стало несоблюдение необходимых мер безопасности. В частности, не был составлен предварительный план технических работ, не осмотрена рабочая территория на отсутствие автотранспорта и произведено ее ограждение.
25/06/2018
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