Комментарии

25 июня в Новокузнецке во время гидравлических испытаний на тепловых сетях на улице Кирова, напротив ТРЦ Сити-Молл, произошёл порыв.

Под фонтан из воды и камней попали припаркованные возле ТРЦ автомобили.

По данным пресс-службы городской администрации, причиной произошедшего стало несоблюдение необходимых мер безопасности. В частности, не был составлен предварительный план технических работ, не осмотрена рабочая территория на отсутствие автотранспорта и произведено ее ограждение.