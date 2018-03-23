Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке лже-генерала будут судить за мошенничество

В ноябре 2017 года суд в Новокузнецке осудил на 2,6 года условно мошенника, который представляясь генералом МЧС, входил в доверие к людям, а потом обещал за вознаграждение оказать неоценимые услуги: обеспечить трудоустройство, оформить фиктивную инвалидность, решить земельные вопросы.

Информация о прощедшем суде была опубликована в СМИ и сразу после этого в полицию стали обращаться новые жертвы мошенника.

На данный момент прокурор Кузнецкого района Новокузнецка направил в суд уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением по двум фактам мошенничества.

У одного потерпевшего 55-летний обвиняемый похитил 47,5 тыс. рублей под предлогом трудоустройства в МЧС, а у второго, под предлогом продажи списанного автомобиля, взял 300 тысяч рублей.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
23/03/2018
Происшествия
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В 2018 году в Кемерове число мест концентрации ДТП уменьшат до 13-ти
В 2018 году в Кемерове число мест концентрации ДТП уменьшат до 13-ти, а в Новокузнецке – до восьми.
В Киселевске таксист сбил голосовавшего пешехода
В Киселевске осудили 40-летнего таксист, который сбил голосовавшего пешехода. Водитель подумал, что...
В Кузбассе из горящей девятиэтажки спасли пятерых взрослых и ребенка
Утром четверга, 22 марта, в Анжеро-Судженске случился пожар в жилой девятиэтажке. Из огня спасли...
Новые светофоры будут установлены в Кемерове
В Кемерове по проекту "Безопасные и качественные дороги" установят пять новых светофоров.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus