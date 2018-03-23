В Новокузнецке лже-генерала будут судить за мошенничество

В ноябре 2017 года суд в Новокузнецке осудил на 2,6 года условно мошенника, который представляясь генералом МЧС, входил в доверие к людям, а потом обещал за вознаграждение оказать неоценимые услуги: обеспечить трудоустройство, оформить фиктивную инвалидность, решить земельные вопросы.
Информация о прощедшем суде была опубликована в СМИ и сразу после этого в полицию стали обращаться новые жертвы мошенника.
На данный момент прокурор Кузнецкого района Новокузнецка направил в суд уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением по двум фактам мошенничества.
У одного потерпевшего 55-летний обвиняемый похитил 47,5 тыс. рублей под предлогом трудоустройства в МЧС, а у второго, под предлогом продажи списанного автомобиля, взял 300 тысяч рублей.
23/03/2018
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