В Новокузнецке маляры едва не погибли в цистерне

в МБУ «Защита населения и территории Новокузнецка» поступил звонок: в районе Новоильинского шоссе, перед поворотом на п. Металлург, четверо рабочих оказались внутри подземной цистерны на строящейся АГНКС-4 (автомобильной газовой наполнительной компрессорной станции), людям нужна срочная помощь.

Выяснилось, что один из мужчин во время окраски внутренней части бака для горючего, почувствовал себя плохо, но выбраться из цистерны не смог. Трое коллег спустились в бак, чтобы помочь ему, но сами оказались неспособны не только спасти товарища, но и покинуть цистерну самостоятельно.

Прибывшие спасатели ПСС эвакуировали пострадавших с помощью альпинистского снаряжения, оказали им первую помощь.

Все четверо работников получили ингаляционное отравление парами краски и находились в состоянии средней тяжести, однако от госпитализации отказались.