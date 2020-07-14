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В Новокузнецке менеджер турфирмы присвоила около 600 000 рублей

Центральный районный суд г. Новокузнецка вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего менеджера туристической фирмы. 44-летней горожанке инкриминировалось совершение шести преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Следствием установлено, что осенью прошлого года новокузнечанка расторгла договор о сотрудничестве с туроператором, однако продолжила «работу» с клиентами, желавшими совершить поездки за границу. Она неправомерно брала с них деньги, обещая предоставить путевки во Вьетнам, Таиланд и Доминиканскую Республику. Ее жертвами стали 6 туристов из Новокузнецка и Мысков. Все они узнали о том, что заграничный отдых не состоится, лишь за несколько дней до запланированной даты вылета и обратились за помощью в полицию. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила около 600 000 рублей. Путевки экс-менеджер не приобрела, а полученные от потерпевших на эти цели денежные средства присвоила.

Суд, изучив материалы уголовного дела, признал фигурантку виновной и назначил ей 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, она должна будет возместить в полном объеме причиненный потерпевшим ущерб.

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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
14/07/2020
Происшествия
Топ
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