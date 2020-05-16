В Новокузнецке менеджера турфирмы будут судить за хищение более 1 000 000 рублей

Окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 30-летней новокузнечанки, обвиняемой в растрате.

В полицию обратилась владелица сети туристических бюро. Она сообщила, что менеджер по туризму одного из офисов похищала деньги, полученные от клиентов. Сотрудники полиции провели проверку, в ходе которой данные сведения нашли свое подтверждение.

В ходе следствия установлено, что обвиняемая принимала деньги от клиентов, но впоследствии вносила в компьютерную программу заведомо недостоверные сведения. При полной оплате за туры фигурантка указывала лишь частичное перечисление денег от клиентов. Разницу между суммами она похищала и тратила по своему усмотрению. В период с июля по октябрь 2019 года сотрудница турфирмы совершила 20 присвоений на общую сумму более 1 000 000 рублей.

Владелица сети туристических бюро уволила работницу фирмы и выполнила все обязательства перед клиентами, в результате никто из них не пострадал.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 10 лет лишения свободы.