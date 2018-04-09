В Новокузнецке «Мерседес» врезался в остановку

В Кемерове суд запретил пять сайтов, на которых продавали алкоголь Центральный районный суд Кемерова закрыл пять сайтов, на которых незаконно велась торговля...

Казань поддержит Кемерово железной вишней Фото: https://www.facebook.com/korch86/ Ульяновская гильдия кузнецов изготовит большое вишневое...

Иномарка протаранила остановочный павильон в Новокузнецке Водитель Mercedes врезался в остановку на улице Новобайдаевской в Новокузнецке.