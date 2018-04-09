В Новокузнецке «Мерседес» врезался в остановку

8 апреля в Орджоникидзевском районе Новокузнецка, автомобиль «Мерседес» врезался в остановочный павильон.
В момент аварии в павильоне находился молодой человек, который был госпитализирован.
Фото из социальной сети ВКонтакте
09/04/2018
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