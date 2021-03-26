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В Новокузнецке местный житель помог росгвардейцам задержать буйного рецидивиста

  Сотрудники Росгвардии вневедомственной охраны из Новокузнецка благодарят работника торговой точки, в которой он обезвредил рецидивиста и удерживал до приезда группы задержания.

 В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый сетевой магазин. В торговом зале стражи правопорядка обнаружили буйного посетителя, которого удерживал продавец. Бойцы задержали агрессивного мужчину с признаками алкогольного опьянения для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, кражи и грабеж 39-летний местный житель.

По предварительной информации, задержанный попытался спрятать в кармане товар, но был замечен работником магазина. Уличенный в попытке совершения кражи затеял словесную перепалку, а затем стал провоцировать работника на драку. В результате молодой человек обезвредил рецидивиста, а затем работники торговой точки нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Росгвардейцы передали рецидивиста для разбирательства сотрудникам органов внутренних дел.

 

Новокузнецк
kuzbassnews.ru
26/03/2021
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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