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В Новокузнецке мотоциклист без прав стал виновником полицейской погони

На улице Рудокопровой в Новокузнецке сотрудники ГИБДД обратили внимание на мотоцикл, двигавшийся по проезжей части без госномеров. Полицейские подали сигнал об остановке, однако водитель проигнорировал его и прибавил скорость. Сотрудники полиции начали преследование.

Уходя от погони, нарушитель неоднократно грубо нарушил Правила дорожного движения, не реагировал на требования остановиться, выезжал на полосу встречного движения, несколько раз проехал на запрещающие сигналы светофоров и совершил другие запрещенные Правилами маневры.

На улице Суворова мотоциклист был остановлен с помощью мотопатруля ГИБДД. Задержанным оказался 31-летний местный житель. В 2019 году он был лишен права управления транспортными средствами за нетрезвую езду. В этот раз водитель оказался трезв. Он признался, что уходил от погони, испугавшись наказания за вождение без прав.

Сотрудники полиции составили на нарушителя 17 административных протоколов.

По решению мирового судьи за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления, нарушителю назначены 1 сутки административного ареста. Санкции статей, по которым решение еще будет принято, предусматривают наложение штрафов, общая сумма которых составляет более 30 000 рублей, и лишение права управления транспортными средствами на срок до 6 месяцев.

От вождения мотоциклист отстранен, транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

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kuzbassnews.ru
13/05/2020
Происшествия
Топ
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Новости Кузбасса

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