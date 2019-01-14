В Новокузнецке мужчина сломал ноги, уходя из квартиры сожительницы

40-летний новокузнечанин приговорен к 200 часам обязательных работ за проникновение в дом бывшей сожительницы. В сентябре прошлого года ревнивый мужчина отправился в дом бывшей сожительницы, дабы поговорить с ее новым возлюбленным. Двери ему никто не открыл и он решил попасть в квартиру через окно. По водосточной трубе он влез на козырек под окнами квартиры, разбил стекло и проник внутрь. В квартире никого не оказалось и незваный гость ушел так же, как и входил - через окно. Посчитав, что он сможет приземлиться с высоты второго этажа, мужчина прыгнул и при падении сломал обе ноги. Очевидцы вызвали «скорую помощь» и полицию. Хозяйка квартиры написала заявление о привлечении незваного гостя к ответственности.