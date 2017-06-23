Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке мужчина, сломавший ногу фельдшеру, осужден на 1,5 года ограничения свободы

22 июня в Заводском районе Новокузнецка мировой судья признал виновным мужчину, напавшего в октябре 2016 года на фельдшера.

Женщина, решившая, что муж отравился алкоголем,  вызвала «скорую помощь».  Когда медики зашли в квартиру, мужчина спал, при этом он тяжело дышал и храпел.

Фельдшер попыталась привести его в чувства при помощи нашатырного спирта, когда мужчина вскочил на ноги и кинулся на медиков. Они попытались выбежать из квартиры, однако  подсудимый догнал фельдшера, схватил за капюшон куртки, повалил на пол и стал избивать, руками и ногами. В результате у женщине была сломана нога, были  многочисленные ушибы и ссадины.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.

Происшествия
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
23/06/2017
Происшествия
Топ
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Фойе Большого театра в Москве украсила картина юной кемеровчанки
Картина Евгении Ореховой, юной жительницы областной столицы, украсила фойе Большого театра в Москве...
За ночь во Владивостоке сгорели четыре машины
Сегодня ночью во Владивостоке загорелось сразу четыре автомобиля. Все инциденты произошли почти в...
В Мысках местные жители разработали экскурсионный маршрут
Экскурсионный маршрут по реке Мрас-Су разработали в Мысках. За три часа, на которые рассчитан...
Эксперт высказался по поводу отставки Амана Тулеева
По оценкам Константина Калачёва, подавляющее большинство жителей Кемеровской области не хотят смены...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus