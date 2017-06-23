В Новокузнецке мужчина, сломавший ногу фельдшеру, осужден на 1,5 года ограничения свободы

22 июня в Заводском районе Новокузнецка мировой судья признал виновным мужчину, напавшего в октябре 2016 года на фельдшера.

Женщина, решившая, что муж отравился алкоголем, вызвала «скорую помощь». Когда медики зашли в квартиру, мужчина спал, при этом он тяжело дышал и храпел.

Фельдшер попыталась привести его в чувства при помощи нашатырного спирта, когда мужчина вскочил на ноги и кинулся на медиков. Они попытались выбежать из квартиры, однако подсудимый догнал фельдшера, схватил за капюшон куртки, повалил на пол и стал избивать, руками и ногами. В результате у женщине была сломана нога, были многочисленные ушибы и ссадины.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.