В Новокузнецке мужчина стрелял из пистолета в собаковода

Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего новокузнечанина, обвиняемого в хулиганстве.
Вблизи одного из домов по улице 40 лет ВЛКСМ прозвучали выстрелы. Прохожие вызвали полицию. Стражи порядка задержали стрелка, которого удерживал раненый 54-летний мужчина.
У злоумышленника изъяли травматический пистолет «Оса».
Потерпевший был госпитализирован, врачи диагностировали у него проникающее пулевое ранение в области брюшной полости, а также порезы рук.
Как выяснило следствие, пострадавший мужчина выгуливал собаку породы такса, когда к нему подошел незнакомец и несколько раз выстрелил из пистолета.
Раненый новокузнечанин попытался выбить пистолет из рук нападавшего, но тот достал складной нож и начал резать ему руки.
Молодчик свою вину отрицает. На допросах и очных ставках он пояснил, что собака пыталась его укусить, поэтому он достал пистолет и выстрели в ее сторону. Хозяин собаки отреагировал агрессивно и набросился на него с кулаками, так что стрелял молодчик, якобы из самообороны.
Однако данную версию опровергают многочисленные свидетели. Согласно их показаниям, собака даже не подбегала к стрелку и никаких конфликтов между мужчинами не было, а он просто беспричинно начал стрелять.
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