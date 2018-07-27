27 июля примерно в первом часу ночи в одном из баров города Новокузнецка гуляла компания из 20 человек, когда в зал вошел неизвестный в черной одежде, куртке с капюшоном и в темных очках и выстрелил в одного из посетителей. Мужчина скончался на месте.
Полиция изъяла с места преступления гильзы. Установлено, что погибший в начале июля освободился из мест заключения, где отбывал наказание за вымогательство и мошенничество.
Ведется следствие.
27/07/2018
Комментарии
проверенный способ заработать приличную денежку, решил поделиться с людом. Кому не интерестно проходим дальше. Лично я был приятно удивлён
http://aaaaallllllll.ru/tds/at6c