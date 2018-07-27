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В Новокузнецке мужчину застрелили в баре

27 июля примерно в первом часу ночи в одном из баров города Новокузнецка гуляла компания из 20 человек, когда в зал вошел неизвестный в черной одежде, куртке с капюшоном и в темных очках и выстрелил в одного из посетителей. Мужчина скончался на месте. 

Полиция изъяла с  места преступления гильзы. Установлено, что погибший в начале июля  освободился из мест заключения, где отбывал наказание за вымогательство и мошенничество. 

Ведется следствие.

Происшествия
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
27/07/2018
Происшествия
Топ
Новокузнецк

Комментарии

проверенный способ заработать приличную денежку, решил поделиться с людом. Кому не интерестно проходим дальше. Лично я был приятно удивлён http://aaaaallllllll.ru/tds/at6c
27/07/2018
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