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В Новокузнецке, на мусороперерабатывающем заводе обнаружены тела двух новорожденных детей

В Новокузнецке на предприятии по переработке бытовых отходов, с разницей в несколько дней обнаружены тела двух младенцев.

23 июня на ленточном конвейере в цехе муниципального  предприятия  по мусоропереработке обнаружено тело новорожденного мальчика. Несколько дней спустя там же было обнаружено тело новорожденной девочки.

В ходе следственно-оперативных мероприятий следователями было установлено, с каких районов города  привезен мусор, водители автомобилей мусоровозов и их маршрут движения. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят, были ли дети живорожденные, а также их точную причину  и давность смерти. Выделены ДНК-профили, которые впоследствии позволят идентифицировать женщин, родивших детей. В настоящее время устанавливаются местные жительницы, которые имели признаки беременности, а в настоящее время они отсутствуют, при этом детей нет. Проверяются больницы, женские консультации.

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kuzbassnews.ru
03/07/2017
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