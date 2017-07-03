В Новокузнецке, на мусороперерабатывающем заводе обнаружены тела двух новорожденных детей

В Новокузнецке на предприятии по переработке бытовых отходов, с разницей в несколько дней обнаружены тела двух младенцев.

23 июня на ленточном конвейере в цехе муниципального предприятия по мусоропереработке обнаружено тело новорожденного мальчика. Несколько дней спустя там же было обнаружено тело новорожденной девочки.

В ходе следственно-оперативных мероприятий следователями было установлено, с каких районов города привезен мусор, водители автомобилей мусоровозов и их маршрут движения. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят, были ли дети живорожденные, а также их точную причину и давность смерти. Выделены ДНК-профили, которые впоследствии позволят идентифицировать женщин, родивших детей. В настоящее время устанавливаются местные жительницы, которые имели признаки беременности, а в настоящее время они отсутствуют, при этом детей нет. Проверяются больницы, женские консультации.