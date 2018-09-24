В Новокузнецке на заводе пропал мужчина

29 июня на территории Западно-Сибирского металлургического комбината пропал 37-летний Виталий Бондик.

Последний раз его видели коллеги во время разгрузки крытого вагона с огнеупорным кирпичом.

Мужчина не вышел с территории завода. Чистая одежда осталась висеть в шкафчике.

Приметы: рост 176 см, телосложение худощавое, волосы русые короткие, глаза голубые.

Одежда: рабочая одежда с надписью ЗСМК.

Всех, кто может знать информацию о Виталии Бондике, просьба позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.