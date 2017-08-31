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В Новокузнецке началась приемка магистралей по проекту «Безопасные и качественные дороги»

В плановом объезде дорог Новокузнецка, которые ремонтируются в рамках проекта, участвовали дорожные эксперты из Кемерова, Новосибирска, глава города Сергей Кузнецов. Комиссия осмотрела объекты, уделив пристальное внимание Пойменному шоссе. На шоссе специалисты оценили степень понижения водоотводных люков проезжей части, измерили ее ширину – показатели  укладываются в нормативы и соответствуют рабочей документации.

По словам замдиректора ГКУ «Дирекции автомобильных дорог Кузбасса» Сергея Чигина, серьёзных замечаний по качеству выполнения ремонта не обнаружено. Подрядчики и заказчики Новокузнецка ответственно подходят к организации работ на объектах. После ознакомления с результатами рабочей документации и проведенными экспертизами будут приниматься решения о подписании акта выполненных работ на объектах.

В настоящее время работы продолжаются на Новоильинском и Притомском шоссе, улицах Народная и Тореза. Замечания, высказанные подрядчикам в ходе прежних объездов, устранены. Окончательная сдача объектов намечена на конец сентября.

Общество
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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
31/08/2017
Общество
Топ
Новокузнецк
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