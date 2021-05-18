В Новокузнецке началась реализация проектов «Помогать просто»

В Новокузнецке на базе центра детского творчества «Уголек» в рамках социальной программы РУСАЛа «Помогать просто» стартовали «Леганикулы» для детей из специальной школы №53.

Первые участники проекта уже побывали на четырех станциях - на «Стрекозиной ферме», в «Лего-лесу», в «Домике гусеничек» и «Леговилле» с увлекательными заданиями, при выполнении которых приветствуется творческий подход.

Развивать мелкую моторику у детей с особенностями развития на занятиях с элементами Лего-конструирования волонтеры Фонда «Детское творчество»будут с мая по августв течение трех десятидневных смен.

Традиции развития волонтерства и социальной сферы в городах присутствия РУСАЛа были заложены еще его основателем Олегом Дерипаска при создании Центра социальных программ Компании, для повышения качества социальной инфраструктуры, развития городской среды, вовлечения жителей в совместную волонтерскую и общественно полезную деятельность.

- В этом году при финансовой поддержке РУСАЛа в Новокузнецке будут реализованы восемь инициатив – победителей грантового конкурса «Помогать просто». Участие в нем позволяет раскрывать творческий потенциал у волонтеров всех возрастов и профессий: школьников, студентов, профессионалов своего дела и «серебряных волонтеров», - отметил управляющий директор НкАЗа Вячеслав Марков.