В Новокузнецке наградили победительницу конкурса рисунков в честь юбилея МЧС

Начальник городского отдела надзорной деятельности Андрей Степанчук вручил благодарственное письмо заместителя министра МЧС России учащейся Новокузнецкого областного колледжа искусств.

Полина Штыканова заняла первое место в конкурсе рисунков, посвященном 30-й годовщине образования МЧС России, в Сибирском федеральном округе. Ее работа, посвященная героической работе пожарных, была выбрана из почти 150 работ, представленных в Главное управление МЧС России по Кемеровской области в течение всего юбилейного для ведомства года.

Это был первый опыт участия в творческом конкурсе дочери одного из сотрудников пожарного надзора Новокузнецка. И сразу такой успех! Мы узнали у Полины, почему она приняла решение затронуть в своем творчестве именно тему героизма пожарных.

«Когда папа рассказал про конкурс, долго не размышляла, участвовать или нет. Мой отец - пожарный, я им очень горжусь. Считаю, что его работа очень сложная и, несомненно, важная. Я рисую с самого детства и решила попробовать новую, спасательную, тему в своём творчестве. Мой рисунок исполнен в технике «акварель», на нём я изобразила образ пожарного и ребенка, через которого попыталась передать эмоции людей, которые пережили пожар», - рассказала Полина.

Для того чтобы в рисунке передать все эти сложные эмоции, не достаточно одного таланта художника, необходимо провести через себя все эти чувства маленького человека, одновременно и испуганного и благодарного смелому пожарному за спасение. У Полины получилось замечательно все это совместить, что не осталось без внимания жюри на самом высоком уровне. Трогательный рисунок со спасенным малышом представлял Сибирь на всероссийском этапе и заслужил благодарности за участие от заместителя министра.