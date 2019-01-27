В Новокузнецке незаконно удерживали людей в реабилитационных центрах

В новокузнецкую полицию поступила информация о незаконном удержании людей в реабилитационном центре.

Сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области было установлено, что в 4 реабилитационных центрах города незаконно удерживаются люди.



В результате из центров освобождено порядка 50 человек, в том числе 6 подростков в возрасте от 15 до 17 лет, задержано 12 работников центра. В ходе обысков из реабилитационных учреждений изъяты религиозная литература, компьютеры, бланки заявлений о добровольном содержании пациентов, расписки о пожертвованиях. Освобожденные пояснили стражам порядка, что писали данные заявления под давлением и угрозой лишения пищи, сна.

Выяснилось, что каждый центр возглавлял руководитель, у которого было 2-3 помощника-служителя, у пациентов забирались мобильные телефоны и паспорта. Сумма якобы добровольных пожертвований составляла от 1,5 до 10 тысяч рублей. Лечение не осуществлялось, пациентов заставляли проходить обязательное религиозное обучение.