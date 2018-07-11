Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке новый замглавы по ЖКХ

10 июля заместителем главы Новокузнецка по жилищно-коммунальному хозяйству назначен Антон Черемнов.

Антон Черемнов родился в Новокузнецке в 1976 году. В 1998 году окончил СибГИУ  по специальности «Водоснабжение и водоотведение», получил квалификацию «Инженер-строитель». Начинал трудовую деятельность в компании «Водоканал», где за десять лет прошел профессиональный путь от слесаря до ведущего инженера.

В 2001 году получил высшее образование в НФИ КемГУ по специальности «Экономика и управление на предприятии», квалификация «Экономист-менеджер». Занимал руководящие должности на предприятиях города.

Политика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
11/07/2018
Политика
Новокузнецк
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus