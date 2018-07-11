В Новокузнецке новый замглавы по ЖКХ

10 июля заместителем главы Новокузнецка по жилищно-коммунальному хозяйству назначен Антон Черемнов.

Антон Черемнов родился в Новокузнецке в 1976 году. В 1998 году окончил СибГИУ по специальности «Водоснабжение и водоотведение», получил квалификацию «Инженер-строитель». Начинал трудовую деятельность в компании «Водоканал», где за десять лет прошел профессиональный путь от слесаря до ведущего инженера.

В 2001 году получил высшее образование в НФИ КемГУ по специальности «Экономика и управление на предприятии», квалификация «Экономист-менеджер». Занимал руководящие должности на предприятиях города.