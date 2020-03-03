В Новокузнецке объявлен грантовый конкурс по озеленению "Зеленая волна"

Компания РУСАЛ объявляет о старте очередного грантового конкурса, победители которого получат до 50 тыс. рублей на озеленение и благоустройство открытых общественных пространств.
В 2019 году в рамках конкурса открыто новое направление «Экоинициатива» по просвещению горожан и внедрению методик экологичного потребления. Победившие проекты этой тематики смогут претендовать на поддержку до 150 тыс. рублей.
К участию приглашаются некоммерческие, государственные и муниципальные организации социальной сферы, товарищества собственников жилья и управляющие компании, а также экологические предприниматели.
Прием проектных заявок продлится до 23 марта на онлайн-платформе
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