Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Новокузнецке объявлен грантовый конкурс по озеленению "Зеленая волна"

Компания РУСАЛ объявляет о старте очередного грантового конкурса, победители которого получат до 50 тыс. рублей на озеленение и благоустройство открытых общественных пространств.

В 2019 году в рамках конкурса открыто новое направление «Экоинициатива» по просвещению горожан и внедрению методик экологичного потребления. Победившие проекты этой тематики смогут претендовать на поддержку до 150 тыс. рублей.

К участию приглашаются некоммерческие, государственные и муниципальные организации социальной сферы, товарищества собственников жилья и управляющие компании, а также экологические предприниматели.

Прием проектных заявок продлится до 23 марта на онлайн-платформе https://grants.fcsp.ru/. Следующий этапом станет экспертиза проектов, которая завершится 30 апреля. Победители конкурса будут объявлены в мае 2020 года.

Общество
Экология
Экономика
kuzbassnews.ru
03/03/2020
Общество
Экология
Экономика
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбассовец хотел заживо сжечь падчерицу с грудным ребёнком
Во время посиделок обвиняемый стал предъявлять претензии 18-летней падчерице. Мужчине не нравилось...
Бывший тренер ХК «Кузбасс» Сергей Мяус назначен советником губернатора
2 марта в ходе аппаратного совещания Сергей Цивилёв представил нового советника по физической...
Сергей Цивилев вручил главе Белова 25 миллионов рублей
Во время рабочего визита Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вручил главе Белова Алексею Курносову...
Четверть новокузнецкого жилфонда на три дня оставят без горячей воды
Отмечается, что под отключение попадут 653 многоквартирных дома, 29 школ, 32 детсада, 11 гостиниц,...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus