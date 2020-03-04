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В Новокузнецке офицер Росгвардии обсудил со школьниками, как правильно себя вести, чтобы не стать жертвой злоумышленников

    В южной столице Кузбасса заместитель командира роты городского филиала вневедомственной охраны Росгвардии капитан Дмитрий Баулин встретился с шестиклассниками школы № 22.

  Офицер Росгвардии в доступной форме разъяснил ребятам правила безопасного поведения на улице, а также рассказал об ответственности,  предусмотренной за совершение преступлений и административных правонарушений. Капитан Баулин обратил внимание школьников, что с наступлением теплого времени года школьники много времени будут проводить на прогулках. В связи с этим росгвардеец напомнил ребятам основные правила безопасности: не разговаривать с незнакомцами, не выставлять напоказ ценные вещи и дорогостоящие гаджеты.

   Кроме этого, заместитель командира роты рассказал о роли вневедомственной охраны в обеспечении спокойствия городских жителей. Капитан Баулин привел примеры образцового исполнения служебных обязанностей бойцами Росгвардии при задержании подозреваемых в преступлениях.

    В завершение беседы Дмитрий Баулин ответил на все вопросы школьников и пожелал им успехов в учебе.

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kuzbassnews.ru
04/03/2020
Образование
Топ
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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