В Новокузнецке около 90 школьников стали обладателями паспорта гражданина России

В Новокузнецке в рамках празднования Дня России около 90 школьников были приглашены на торжественные мероприятия, где получили свой первый документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина Российской Федерации.
Сотрудники подразделения по вопросам миграции УМВД России по г. Новокузнецку совместно с представителями городской администрации организовали вручение паспортов так, чтобы школьники запомнили этот день, как один из самых значимых в их жизни.
В каждом из 6 районов, где проходила церемония вручения документов, присутствовали руководители местных администраций, а также были приглашены ветераны войны и труда, представители общественности.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области
12/06/2019
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